تربية الخرطوم : قرار بتبعية الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية لإدارة التعليم الثانوي بالمحلية

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم علي، قراراً إدارياً بالرقم (27) لسنة 2019م يقضي بإلغاء تبعية الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية بالولاية للاتحاد المهني للمعلمين وأيلولتها إلى إدارة التعليم الثانوي بالمحلية المعنية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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