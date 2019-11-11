الإتحادي الأصل يدعو الدول والمانحين لزيادة الدعم للسودان

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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أكد الحزب الإتحادي الأصل أن الدعومات الخارجية التى قدمتها بعض الدول والمانحين للبلاد لا تتناسب وحجم الأزمة الإقتصادية مقارنةً بما يحتاجه من دعم، في وقت دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف بجانب السودان في المرحلة الآنية حتى يخرج من أزمته الإقتصادية التي يمُر بها.
وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) إنهُ لا بد من إعادة النظر في وضع السودان خصوصاً في ظل التطورات والتحولات التي مرّ بها، مشيراً إلى أهمية زيادة الدعم من قِبل الدول المانحة لمساعدة البلاد في الخروج من أزمتها الإقتصادية.
وأكد العوض أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تعتبر المنقذ الأساسي لإنعاش الإقتصاد وفق تخطيط إستراتيجى وبرنامج إسعافي بالترشيد للموارد التي تتمتع بها البلاد، داعياً الحكومة إلى ضرورة محاصرة التهريب للذهب والسمسم والصمغ العربي بجانب تقديم الدولة برنامج محفز للمغتربين من شأنه إصلاح الوضع الإقتصادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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