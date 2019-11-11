اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الإتحادي الأصل يدعو الدول والمانحين لزيادة الدعم للسودان

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-نوفمبر-2019

11 مشاهدة

الإتحادي الأصل يدعو الدول والمانحين لزيادة الدعم للسودان

أكد الحزب الإتحادي الأصل أن الدعومات الخارجية التى قدمتها بعض الدول والمانحين للبلاد لا تتناسب وحجم الأزمة الإقتصادية مقارنةً بما يحتاجه من دعم، في وقت دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف بجانب السودان في المرحلة الآنية حتى يخرج من أزمته الإقتصادية التي يمُر بها.

Advertisements

وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) إنهُ لا بد من إعادة النظر في وضع السودان خصوصاً في ظل التطورات والتحولات التي مرّ بها، مشيراً إلى أهمية زيادة الدعم من قِبل الدول المانحة لمساعدة البلاد في الخروج من أزمتها الإقتصادية.

وأكد العوض أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تعتبر المنقذ الأساسي لإنعاش الإقتصاد وفق تخطيط إستراتيجى وبرنامج إسعافي بالترشيد للموارد التي تتمتع بها البلاد، داعياً الحكومة إلى ضرورة محاصرة التهريب للذهب والسمسم والصمغ العربي بجانب تقديم الدولة برنامج محفز للمغتربين من شأنه إصلاح الوضع الإقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإتحادي الأصل يدعو الدول والمانحين لزيادة الدعم للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا