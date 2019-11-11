الشوري الفيدرالي يطرح استراتيجية للتعايش السلمي 

قال الأمين السياسي لحزب الشوري الفيدرالي محمدديني محمود في ظل التحول الذي تشهده عملية السلام و التحول الديمقراطي بالبلاد وصولاً لمشاركة اجتماعية فاعلة لتعزيز السلام و إيقاف الحروب الأهلية وانحصار الموارد المادية والبشرية لابد من طرح استراتيجية وطنية تقوم على أساس الرغبة والإرادة وفرض هيبة الدولة.
وأكد بأن المحافظة على وحدة الشعب واجب الجميع والتي تتطلب وثيقة استراتيجية للتعايش السلمي بالقانون ترتكز على المحاور (الخمسة) الأتية مبدأ الاعتراف بالآخر و مبدأ التزام الجميع باحترام القانون و مبدأ رعاية الحاكم للسلام بتحقيق العدالة والشفافية و مبدأ حماية الحاكم للأعراف والسوالف بالقانون و التزام السلطة بعكس ثقافة المجتمع دون إقصاء لجهة في الإعلام الرسمي بشكل دائم لتعريف المجتمع ببعضه البعض تعزيزاً للاعتراف بالمكونات الاجتماعية للدولة.
ودعا الأمين السياسي للشورى الفيدرالي بحسب (أخبار الخليج 365) لعقد مؤتمر للسلم الاجتماعي يناقش المحاور الخمسة ومخرجاته في وثيقة قانونية تكون باباً بالدستور لحمايه السلام الدائم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
إنهاء الدردشة
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