الصحة الإتحادية: نتابع الأوضاع الصحية بجميع الولايات بدقّة

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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أكدت وزارة الصحة الإتحادية تعاملها مع التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن إنتشار الكوليرا بالبلاد بصورة جدية من خلال متابعة الأوضاع الصحية بالبلاد وإيجاد معالجات جذرية لأي حالات طوارئ.
وقال د. بابكر المقبول مدير الطوارئ و مكافحة الأوبئة بالوزارة في تصريح بحسب (smc) إن العمل مستمر من قِبل الوزارة لمعالجة الأوضاع الصحية بصورة جذرية من خلال مراقبة خدمات النظافة وسلامة المياه، بجانب مراقبة الأسواق والمطاعم حتى لا تتأثر صحة المواطنين، كاشفاً عن وجود متابعة للوضع الصحي بجميع الولايات، ومراقبة معدلات الحالات بصورة يومية ودورية، فضلاً عن العمل على توفير الإحتياجات المُلِحّة للحالات الطارئة.
وفي سياق متصل كشف المقبول عن بذلهم مجهودات للسيطرة على الوضع الصحي بولاية كسلا للقضاء على الملاريا وحمى الضنك بصورة نهائية، مؤكداً إن الوزارة وحكومة الولاية توليّان أمر الصحة إهتمام كبير من خلال التدخل لمنع إنتشار الحميات فى بؤرة محددة في الأحياء المتأثرة ومنع إنتشارها لباقي المحليات الغير متأثرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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