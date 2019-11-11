الصناعة تحظر عمل الأجانب بالعمل في مجال التصدير و الاستيراد

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : أخبار 76 مشاهدة Advertisements أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. وبحسب القرار: (يحظر لغير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، كافة اجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتقافيات حكومية خاصة، التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن وسيط محلي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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