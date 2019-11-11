بالفيديو : فنانة شابة تثير الجدل بملابسها واسلوب رقصها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بغضب شديد فيديو غنائي أحيته مطربة وصفها رواد مواقع التواصل بالمثيرة للجدل .
وبحسب ما نقل محرر (أخبار الخليج 365) من بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد ظهرت الفنانة بملابس مثيرة للجدل أظهرت كل تفاصيل جسدها مما أغضب الرواد ودفعهم لنصح المطربة بضرورة الوقوف مع نفسها وترك ارتداء الملابس المثيرة للجدل إذا أرادت أن تصبح فنانة لها مكانة في الوسط الفني.
وكانت المطربة قد ظهرت في حفل زواج باحدى الصالات وهي ترتدي ملابس وصفها الناشطون بالرجالية حيث ارتدت “قميص” و “بنطلون” , والذي اغضب المتابعين هو طريقة رقص الفنانة حيث وصفوه بالمشين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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