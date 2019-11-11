قيادي بالتغيير يدعو لإستعادة النقابات حماية للنظام الديمقراطي

أكد الأستاذ محمد عصت يحي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن إستعادة المنابر النقابية الحرة المنتخبة أحد أهم أدوات الحفاظ على حماية النظام الديمقراطي وعلى مكتسبات العاملين بالدولة .

وأضاف عصمت لدى مخاطبته اليوم ندوة الطريق نحو إنتخابات حرة والتي نظمتها اللجنة التمهيدية لإستعادة نقابة وكالة السودان للأنباء بمنبر سونا، أضاف أن وجود النقابات داخل المؤسسات يمثل دروعا لمنع الفساد، مبينا أنها ظلت تمثل غطاءا لكل أشكال الفساد وقال إن دعمنا لتجمع المهنيين السودانيين بإعتباره وعاءا شاملا يفرض إستعادة النقابات .

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