قيادي بالتغيير يدعو لإستعادة النقابات حماية للنظام الديمقراطي

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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أكد الأستاذ محمد عصت يحي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن إستعادة المنابر النقابية الحرة المنتخبة أحد أهم أدوات الحفاظ على حماية النظام الديمقراطي وعلى مكتسبات العاملين بالدولة .
وأضاف عصمت لدى مخاطبته اليوم ندوة الطريق نحو إنتخابات حرة والتي نظمتها اللجنة التمهيدية لإستعادة نقابة وكالة السودان للأنباء بمنبر سونا، أضاف أن وجود النقابات داخل المؤسسات يمثل دروعا لمنع الفساد، مبينا أنها ظلت تمثل غطاءا لكل أشكال الفساد وقال إن دعمنا لتجمع المهنيين السودانيين بإعتباره وعاءا شاملا يفرض إستعادة النقابات .
وأشار القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بحسب سونا – الى ضرورة توفر ملامح في النقابات الحرة المستقلة أهمها الديمقراطية وتجديد الثقة في نفسها خلال دورتهاكل عام بتوضيح ما أنجزته وتقديم ميزانيتها لتعزيز ثقة القاعدة ووقوفها الى جانب العاملين فضلا عن المشاركة في كافة القضايا الوطنية .
وقال محمد عصمت إن النقابات خلال 30 عاما الماضية أفرغت العمل النقابي من محتواه وقدمت صورة مشوهة ولا تظهر إهتمامها بالعضوية إلا في مناسبات الأعياد مثل سلة رمضان والأضحية، مؤكدا ضرورة إنتزاع هذه النقابات عنوة وقلل من التحركات التي تستهدف قيام مثل هذه الندوات القانونية حسب وصفه .
وكان الأستاذ محمد عصمت قد إستعرض مسيرة النقابات عبر مراحلها متناولا مهاما الى أن وصلت إنتزاع حقوق العاملين وختم حديثه بأن سونا عادت الى حضن الشعب السوداني والوطن .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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