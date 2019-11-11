تفاصيل لقاء وزير المالية بوفد مؤسسة التمويل الدولية

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الذي ضم وزراء القطاع الاقتصادي ووفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برئاسة عمر شيخ صالح .
واوضح د. ابراهيم البدوي ان الاجتماع تطرق لمشروعات التنمية المختلفة ومشروعات القيمة المضافة في مجال الزراعة بالإضافة لمشروعات البنيات التحتية والطاقة والكهرباء والري المرتبطة بالشراكة بين القطاع الخاص السوداني ورأس المال العالمي والدور الذي يمكن ان تقوم به الحكومة من خلال مشروعات البنى التحتية في مجال الطرق والمطارات و تسهيل الاعمال في مجال الاستثمار .
واوضح د. البدوي بحسب سونا – ان وفد مؤسسة التمويل الدولية تقدم خلال الاجتماع بأفكار مبنية على تجاربهم المتنوعة في دول مختلفة، مبينا ان وفد مؤسسة التمويل الدولية سيتقدم باستشارات ودراسات في مختلف المجالات فضلا عن التحضير لمشاريع يتم مشاركتهم فيها بالتمويل في المستقبل القريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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