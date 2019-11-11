كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسميكة والمراعي، عن فتح أسواق جديدة لصادر اللحوم بدول الخليج بمواصفات عالمية، بجانب اكتمال دراسة إنشاء (7) مسالخ حديثة بعدد من الولايات، وقالت الوزارة إن الربط السنوي من صادر الماشية الحية يفوق (5) ملايين رأس و(9) آلاف طن مذبوح بعائدات بلغت ملياري دولار خلال العام.

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وكشف المدير العام لإدارة المحاجر البيطرية، د. محمد يوسف، عن معلومات صادمة بشإن المسالخ المملوكة للقطاع الخاص، وقال إنها لم تواكب التحديث والتطوير العالمي، بجانب أنها لم تقم بتطبيق نظم الجودة وأفق الاشتراطات العالمية، كاشفاً عن توقف مسلخ الكدرو الذي افتتحه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان حديثاً.

وقال يوسف بحسب صحيفة (آخر لحظة) إن المسلخ لم يعمل منذ أن تم افتتاحه حتى الآن، بسبب عدم اكتمال إجراءات الاعتمادات المتعلقة بالاشتراطات الصحية من قبل المملكة العربية السعودية، وتابع قائلا: إن تطوير المسالخ يحتاج إلى توفير الدعم المالي من قبل الحكومة، وأردف لكنه غير موجود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)