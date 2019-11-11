بالفيديو : بداية بـ”الترابي” مروراً بـ”عصام البشير” وختاماً بـ”حسين خوجلي” .. الشيخ “محمد مصطفي” يهاجم رموز الحركة الاسلامية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو للداعية “محمد مصطفى عبدالقادر” وهو يهاجم رموز وقادة الحركة الاسلامية في خطبة بمجمع الرشاد الاسلامي .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الفيديو اثار موجة من السخرية والضحك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث تحدث الشيخ “محمد مصطفى” عن “عصام احمد البشير” ووصفه بالكوز الكبير .

واتهم الشيخ الحركة الاسلامية بتقسيم البلاد وان مفاهيم الحركة الاسلامية الماخوذة من الترابي خبيثة حيث قال : ” 30 سنة ما قدمو اي حاجة للاسلام .. قسمو البلد بي مفاهيم خبيثة حقت الترابي”.

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ووصف “محمد مصطفى عبدالقادر” رموز الحركة الاسلامية بانهم ليس لهم علاقة بالاسلام ولو ان لهم علاقة بالاسلام لما خرج عليهم الشباب , وقال انه يناقش ويحاور الحركة الاسلامية منذ فترة طويلة جدا .

وسخر الشيخ من شعارات الحركة الاسلامسة التي كانو يتداولونها مثل شعار “امريكا روسيا قد دنى عذابها” حيث وصفا بالشعارات الوهمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)