الحكومة : اتجاه لتخصيص 1% من عائدات التعدين لمناطق الإنتاج

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه قوي لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية التي تقع فيها امتياز الشركات.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم أمس إن وزارته ستقوم في القريب العاجل بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة .
وكشف الوزير بحسب صحيفة (آخر لحظة)أن التطبيق سيبدأ بولاية جنوب كردفان، لتكون نموذجاً لبقية الولايات خاصة محلية تلودي، مشيراً إلى تكوين لجنة من المجتمع المحلي لتقديم الخدمات للمنطقة لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لكل مناطق التعدين للوقوف ميدانيا على كل ما يدور في هذا القطاع وستكون ضربة البداية من ولاية جنوب كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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