السودانيين ببلجيكا يطالبون بتسليم المجرمين لمحكمة لاهاي

طالب تجمع السودانيين بمملكة بلجيكا بضرورة تقديم المتهمين في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وشدد ممثل التجمع محمد موسى حريكة في اجتماع حاشد مع رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، يوم الأحد، الذي يزور بلجيكا حاليا على ضرورة انصاف ضحايا المظالم التاريخية في السدود وغيرها وكذلك المفصولين تعسفيا، وضحايا سبتمبر، والعنف في دارفور.

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كما طالب التجمع بحسب سونا – بضرورة تفكيك البعثات الدبلوماسية، والامنية والاقتصادية التي جاءت بها سياسة التمكين.

ونبه الى ضرورة الإهتمام بقضايا المغتربين واللاجئين وإصلاح جهاز المغتربين حتى يكون قريبا من هموم المغتربين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)