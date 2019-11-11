شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تقدم فواصل من الرقص المثير والجمهور يشبهها بنجمات السينما المصرية

تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة السودانية المخضرمة حنان بلوبلو ظهرت من خلاله وهي تقدم فواصل من الرقص تجاوب معها الضيوف بالتصفيق وبصافرات الإعجاب.

وبحسب موقع النيلين فقد قدمت المطربة المعروفة رقصاتها التي اشتهرت بها، وظهرت محافظة على لياقتها التي ساعدتها على الرقص لفترة طويلة رغم تقدمها في السن حسبما كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشبه ناشطون على موقع التواصل فيسبوك المطربة السودانية حنان بلوبلو في المحافظة على شكلها وعلى نجوميتها بنجمات السينما المصرية أمثال ليلى علوي ويسرا اللاتي اشتهرن بالمحافظة على أشكالهن رغم تقدمهم في السن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)