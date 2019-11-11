تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة السودانية المخضرمة حنان بلوبلو ظهرت من خلاله وهي تقدم فواصل من الرقص تجاوب معها الضيوف بالتصفيق وبصافرات الإعجاب.
وبحسب موقع النيلين فقد قدمت المطربة المعروفة رقصاتها التي اشتهرت بها، وظهرت محافظة على لياقتها التي ساعدتها على الرقص لفترة طويلة رغم تقدمها في السن حسبما كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وشبه ناشطون على موقع التواصل فيسبوك المطربة السودانية حنان بلوبلو في المحافظة على شكلها وعلى نجوميتها بنجمات السينما المصرية أمثال ليلى علوي ويسرا اللاتي اشتهرن بالمحافظة على أشكالهن رغم تقدمهم في السن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تقدم فواصل من الرقص المثير والجمهور يشبهها بنجمات السينما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.