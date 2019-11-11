المهدي يدعو لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين

دعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، لتكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين استكمالا لأهداف الثورة، وأعلن المهدي لدى مخاطبته عضوية حزبه بولاية الجزيرة أمس الأحد، التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية لتنفيذ برامجها وخططها للحفاظ على الوطن وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية وترسيخ المدنية للوصول لمرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

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وشدَّد المهدي في سياق آخر على ضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة وإزالة كل قوانين المشروع التي رسمها النظام السابق وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع وإعادة البنى التحتية ممثلة في السكك الحديدية والهندسة الزراعية والمحالج.

وأوضح بحسب صحيفة (التيار)أن قضية مشروع الجزيرة، تتطلب “كنس” كل قياداته ومحاسبة من دمروه وإلغاء القوانين التي وضعها العهد البائد، وإيجاد قانون جديد ليحكم النظم الحديثة في المشروع، واتحاد المزارعين وفق ديمقراطية حقيقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)