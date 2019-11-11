أحكام رادعة في مواجهة طالب جامعي أدين بالاتجار بالمخدرات

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير حكماً على مدان بالاتجار بالمخدرات بالسجن عشر سنوات والغرامة (10)آلاف جنيه في حالة عدم الدفع السجن شهرين وذلك لمخالفته للمادة(16أ)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار ومصادرة هاتف وإبادة المعروضات كما راعى القاضي للظروف المخففة للعقوبة.
وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة (التيار) أنه قد وردت معلومة لشرطة مكافحة المخدرات بأن المتهم يروج للمخدرات كما اتفق المصدر مع المتهم لتسليمه المعروضات مقابل مبلغ مالي وأثناء التسليم تم القبض عليه وبحوزته عدد(6)أكياس من نبات شاش مندي المخدر تم القبض عليه ووجهت له النيابة تهمة الاتجار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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