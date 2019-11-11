التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : حوادث 31 مشاهدة أقدم شاب ثلاثيني على قتل والدته بإحدى قرى مدينة القضارف، وطبقاً لمصادر فإن الجاني قام بضرب المجني عليها بآلة حادة ثلاث مرات مما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم لاذ بالفرار، فيما تمكن الأهالي بالقرية من القبض عليه وتسليمه للشرطة. Advertisements وكشفت المصادر بأن الجاني مختل العقل وتم تدوين بلاغ تحت المادة (130) بالقسم الأوسط بالقضارف، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سيدة على يد ابنها المختل عقلياً بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.