مدير عام الامتحانات يطالب بإعفاء وزير التربية أو تقديم استقالته

طالب مدير عام امتحانات السودان مختار محمد مختار بإعفاء وزير التربية أو تقديم استقالته من منصبه على خلفية تصريحاته حول امتحانات السودان وأن نتائجها مطبوخة، مؤكداً أن حديث الوزير غير علمي وغير تربوي ووصفه بالافتراء ويمس سمعة الشهادة السودانية التي وصفها بالنزماهة والشفافية.

واستنكر مدير الامتحانات بحسب صحيفة المجهر، أن تتعرض الشهادة السودانية لضربة موجعة من المسؤول الأول بالوزارة، وأكد عدم صحة تصريحات الوزير، واستدل على قوة الشهادة السودانية بالسيرة التي تتمتع بها وجلوس طلاب من (24) دولة لامتحان الشهادة السودانية وتخريج طلاب ودخولهم أعرق الجامعات وتبوأهم مناصب عليا.

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وقطع “مختار” بأن الغش والشغل الجماعي تظهر نتيجته في التصحيح، كاشفاً عن شطب نتيجة مركز كامل مارس الغش في إثيوبيا وظهر في التصحيح مما يدل على صدق وأمانة المعلمين والقائمين على أمر التصحيح والتقويم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)