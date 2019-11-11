شمعة تنهي حياة مواطن بدار السلام

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة الاقدار لا مفر منها ابدا باحدى مناطق دار السلام حينما كان احد المواطنين يهجد في نوم عميق في راكوبة والشمعة متقدة وفجأة شبت نيران الشمعة في الراكوبة مما ادى لوفاة المواطن في الحال اثر اصابته بحريق من الدرجة الاولى. Advertisements وبحسب الدار وفور ابلاغ شرطة دار السلام تحرك افرادها وقاموا بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة ام درمان فيما تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات بقسم الشرطة وعند وصول الجثة للمشرحة قام البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل كافة الاجراءات الفنية وتسليم الجثة لذويها في موكب حزين لمواراته الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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