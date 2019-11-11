شمعة تنهي حياة مواطن بدار السلام

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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الاقدار لا مفر منها ابدا باحدى مناطق دار السلام حينما كان احد المواطنين يهجد في نوم عميق في راكوبة والشمعة متقدة وفجأة شبت نيران الشمعة في الراكوبة مما ادى لوفاة المواطن في الحال اثر اصابته بحريق من الدرجة الاولى.
وبحسب الدار وفور ابلاغ شرطة دار السلام تحرك افرادها وقاموا بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة ام درمان فيما تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات بقسم الشرطة وعند وصول الجثة للمشرحة قام البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل كافة الاجراءات الفنية وتسليم الجثة لذويها في موكب حزين لمواراته الثرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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