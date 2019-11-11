الدعم السريع تضبط أسلحة ومساحيق ممنوعة بشمال دارفور

ضبطت قوات الدعم السريع ــ قطاع شمال دارفور ــ مساء السبت، كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، قادمة من كبكابية للخرطوم، وذلك إثر معلومات بتحرك أفراد ينشطون في تجارة وتهريب السلاح من المناطق الشمالية الغربية للولاية.

وأشاد رئيس قطاع الفاشر العميد جدو حمدان أحمد بحسب صحيفة الصيحة أمس، بنجاح العملية، وقال إنها تؤكد قدرة “الدعم السريع” في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، وأضاف بأن هذه العملية لم تكن الأولى. وأوضح أن قواته تعمل كذلك على تأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين ودعم بناء السلام في المرحلة القادمة باعتبارها توجيهات قائد “الدعم السريع”، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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من جانبه، أعلن قائد استخبارات الدعم السريع بالقطاع المقدم فايز بلة، استعدادهم للقضاء على المهددات الأمنية التي تمس أمن واستقرار البلاد، وأوضح أن “الدعم السريع” تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة العليا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)