رئيس جبهة شرق السودان: مَن تحدّثوا باسم الجبهة في جوبا لا يمثلون الشرق

أعلن رئيس جبهة شرق السودان سليمان أونور، عدم اعترافهم بكل مَن يتحدّث باسم جبهة شرق السودان.

وقال أونور لمصادر أمس، إنّ من تحدّث في مُؤتمر جوبا باعتباره الأمين العام لجبهة شرق السودان لا يمثل الجبهة، لأنّه تَمّ فصله من الجبهة في مؤتمر عُقد عام ٢٠١٤م بالخرطوم، وظلّ يمثل تنظيمه في الحكومة البائدة حتى آخر يوم في النظام – في إشارةٍ إلى مبروك مبارك سليم رئيس تنظيم الأُسود الحُرّة.

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وأضاف أونور بحسب صحيفة الصيحة، بأنّ الفصل طَالَ كذلك موسى محمد أحمد ود. آمنة ضرار، وأنّهم بذلك لا يحق لهم تمثيل الجبهة ولا التحدُّث باسمها، وأشار أونور إلى أنّ ثورة ديسمبر هي ثورة مفاهيم وقيم وليست ثورة تغيير نظام فقط، “وهي ثورة شباب نجح فيما فشلنا فيه نحن خلال 30 سنة من النضال ويجب الإقرار بهذا الأمر”، ودعا رئيس جبهة الشرق، الحكومة الانتقالية إلى العمل بهِمّة لتغيير الواقع المرير بَدءاً من أحوال معيشة الناس ومُحاربة الفساد والفاسدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)