اصابة نظامي برصاصة أثناء النوم

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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تلقت شرطة دار السلام بمحلية جبل الاولياء بلاغاً من نظامي افاد في بلاغه بان عياراً نارياً اصابه في قدمه اليسرى اثناء نومه داخل المنزل لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باسعاف النظامي للعلاج وتدوين بلاغ بالحادثة تحت المادة “51” اجراءات.
وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان هناك حفلاً بالقرب من منزل النظامي اطلق فيه الرصاص تعبيراً عن الفرح ويتابع افراد المباحث الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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