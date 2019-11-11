التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة تلقت شرطة دار السلام بمحلية جبل الاولياء بلاغاً من نظامي افاد في بلاغه بان عياراً نارياً اصابه في قدمه اليسرى اثناء نومه داخل المنزل لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باسعاف النظامي للعلاج وتدوين بلاغ بالحادثة تحت المادة “51” اجراءات. Advertisements وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان هناك حفلاً بالقرب من منزل النظامي اطلق فيه الرصاص تعبيراً عن الفرح ويتابع افراد المباحث الاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة نظامي برصاصة أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.