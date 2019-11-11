اسلحة على ظهر كارو

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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دونت شرطة القضارف بلاغا من عريف شرطة يتبع لمحلية الرهد افاد في بلاغه بالعثور على عربة كارو تحمل ثلاثة عشرة بندقية كلاشنكوف وستمائة ومئتي طلقة قرنوف زائداً الف واربعمائة طلقة كلاشنكوف وذلك بمنطقة ام الخير ولم يتم العثور على المتهم.
ووفقاً للدار، فقد وضعت العربة الكارو والاسلحة معروضات وتدوين بلاغ تحت المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر وجار البحث عن المتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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