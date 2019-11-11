مُسلّحون ينهبون ذهباً من مواطن في نيالا بقيمة (٢٠) مليون جنيه

نهبت مجموعة مجهولة مسلحة تستقل عربة غير مقننة (بوكوحرام)، ذهباً من التاجر مجدي أحمد تحت تهديد السلاح بنيالا حاضرة جنوب دارفور ليلة أمس الأول، وقُدر الذهب المنهوب بحوالي (٥) كيلو تبلغ قيمته (٢٠) مليون جنيه، إضافة لـ (8) آلاف جنيه نقداً كانت بحوزته.

ودون الشاكي مجدي أحمد بلاغاً بالحادثة بقسم شرطة نيالا وسط بالرقم (٢٧٠٤) تحت المواد (١٣٩/١٧٥) من القانون الجنائي.

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وقالت مصادر أمس، إن الشاكي أفاد الشرطة بأن المجموعة المجهولة أنزلته من عربته واقتادته بعربة دون لوحات خارج نيالا ونهبت الذهب والمبلغ المالي، ثم أطلقت سراحه. وكشفت المصادر أن شرطة المباحث عقب البلاغ تمكنت من العثور على العربة التي نفذت بها الجريمة متوقفة في منطقة نائية خارج المدينة، وتم إحضارها لقسم الشرطة دون العثور على الجناة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)