طالبة تتعرض للنهب بالمهندسين

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة دونت طالبة تقيم المهندسين بلاغاً افادت فيه بان متهماً بالارشاد قد تمكن من نهبها موبايل ايفون قيمته 15 ألف جنيه وذلك بالمهندسين. Advertisements ومن خلال التحري بحسب الدار اتضح بانها استأجرت ركشة وعندما تحرك سائق الركشة ركب شخص آخر واشهر لها السكين وقام بضربها في يدها ونهبها الموبايل ولاذ بالفرار، وبعد تدوين افادات الشاكية اخطرت شعبة المباحث للمتابعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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