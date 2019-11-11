طفلة المقاريت عثر عليها مقتولة والمتهم يقذف بجثتها بالشارع العام

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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لا يزال الشارع العام يتحدث عن جريمة مقتل طفلة المقاريت بشرق الجزيرة التي عثرت عليها شرطة ود راوة مقتولة بالشارع العام بجوار منطقة المقاريت وقد تمكنت شرطة ود راوة بتدوين بلاغ تحت المادة 130 والقت القبض على عدد من المتهمين.
وبحسب الدار فان المتهم ارتكب جريمته البشعة ضد طفلة المقاريت البريئة بصورة وحشية وبعد ما تمكمن شرطة ود راوة من القاء القبض على المتهمين قام المتحري باجراء التحقيقات معهم تم اطلاق سراحهم لعدم ثبوت التهمة عليهم الا ان الشرطة التي عودتنا على فك طلاسم اعقد الجرائم لقادرة على ان تفك طلاسم جريمة مقتل طفلة المقاريت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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