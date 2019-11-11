طفلة المقاريت عثر عليها مقتولة والمتهم يقذف بجثتها بالشارع العام

لا يزال الشارع العام يتحدث عن جريمة مقتل طفلة المقاريت بشرق الجزيرة التي عثرت عليها شرطة ود راوة مقتولة بالشارع العام بجوار منطقة المقاريت وقد تمكنت شرطة ود راوة بتدوين بلاغ تحت المادة 130 والقت القبض على عدد من المتهمين.

Advertisements

وبحسب الدار فان المتهم ارتكب جريمته البشعة ضد طفلة المقاريت البريئة بصورة وحشية وبعد ما تمكمن شرطة ود راوة من القاء القبض على المتهمين قام المتحري باجراء التحقيقات معهم تم اطلاق سراحهم لعدم ثبوت التهمة عليهم الا ان الشرطة التي عودتنا على فك طلاسم اعقد الجرائم لقادرة على ان تفك طلاسم جريمة مقتل طفلة المقاريت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)