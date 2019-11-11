   أحداث طفيفة بمولد بحري وام درمان

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : حوادث 92 مشاهدة احتوت الشرطة احداثاً بسيطة بمولد بحري وذلك على اثر المشاحنات التي قام بها عدد من الشباب تمكنت الشرطة من السيطرة عليها، كما قامت شرطة محلية ام درمان بمنع النقاش بين الصوفية وانصار السنة تفاديا لاي اشتباكات لتمر الليلة بهدوء. Advertisements وبحسب آخر لحظة لم تشهد الليلة اي احداث تذكر بفضل التواجد الشرطي في محليتي بحري وام درمان وكالعادة كان المولد بالخرطوم هادئاً ولم يشهد اي احداث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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