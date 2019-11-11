   أحداث طفيفة بمولد بحري وام درمان

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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احتوت الشرطة احداثاً بسيطة بمولد بحري وذلك على اثر المشاحنات التي قام بها عدد من الشباب تمكنت الشرطة من السيطرة عليها، كما قامت شرطة محلية ام درمان بمنع النقاش بين الصوفية وانصار السنة تفاديا لاي اشتباكات لتمر الليلة بهدوء.
وبحسب آخر لحظة لم تشهد الليلة اي احداث تذكر بفضل التواجد الشرطي في محليتي بحري وام درمان وكالعادة كان المولد بالخرطوم هادئاً ولم يشهد اي احداث.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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