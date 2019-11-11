وزير المالية: نحتاج إلى تحسين البيئة الاستثمارية بصورة عاجلة

شدد وزير المالية د. إبراهيم أحمد البدوي على حاجة السودان الماسة للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة، وأكد البدوي أهمية خلق تنمية متوازنة بين جميع ولايات السودان.

وأشار لدى اجتماعه الموسع بوفد المؤسسة الدولية للتمويل إلى رفع القيمة المضافة من القطاع الزراعي والمروي والمطري والقطاعات الأخرى، مشيراً إلى رغبة المستثمرين العرب للاستثمار بالسودان، وأكد أن الاستثمار بالسودان يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

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وكشف البدوي بحسب صحيفة السوداني، أن عدداً من المشاريع تمت دراستها وجاهزة للاستثمار تشمل مطار الخرطوم الجديد وإنشاء مسالخ بغرب كردفان، إضافة إلى زراعة الحبوب الزيتية، الفول السوداني، والسمسم وتصنيعها من أجل خلق القيمة المضافة وتوفير النقد الاجنبي، وقال البدوي إن الفترة الحالية سيتم فيها التركيز على المشروعات الجاهزة، إلى جانب تأهيل السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة والاهتمام بالموانئ البحرية والطاقات المتجددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)