تصنيف عالمي: السودان ضمن فئة الدول الأقل إتقاناً للغة الإنجليزية

أشار مؤشر “إي أف” لكفاءة اللغة الانجليزية إلى تراجع معدل تصنيف أفريقيا في مهارات اللغة الانجليزية لهذا العام بشكل بارز، وذلك بسبب تغيير درجات جنوب افريقيا وأثيوبيا وكل من تلك الدول التي تضم تعداداً سكانياً كبيراً، ومن ضمنها السودان والكاميرون اللتان حلتا في الفئة الأقل إتقانا للغة الانجليزية.

ونقل مركز “أس أم سي” عن عدد من المواقع المتخصصة ، أن السودان حل في المرتبة الـ 87 بنسبة 45.94 حسب المؤشر.

ومؤشر إي أف هو تقرير سنوي يتحرى أماكن وكيفية تطور اللغة الانجليزية حول العالم، ويتم التصنيف وفقاً لنتائج إمتحان “إي أف” المجاني على الانترنت.

وشارك هذا العام أكثر من 2.3 مليون شخص بالغ حول العالم في الإختبار، الذي شهد زيادة في عدد الاشخاص الذين قاموا

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بالاختبار في ثماني دول تشمل (البحرين- ساحل العاج- كينيا- قيرغيزستان- جزر المالديف- نيبال- برغواي والسودان)، فيما

سجلت هولندا المرتبة الأولى في هذا المؤشر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)