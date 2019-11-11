عقد الجلاد تواصل الحفلات

تعكف فرقة عقد الجلاد الغنائية على وضع اللمسات الاحيرة لحفل جديد خلال هذا الاسبوع بمسرح نادي الضباط بالخرطوم. Advertisements وكانت عقد الجلاد قد عادت للحفلات الجماهيرية، بعد غياب قارب العام عبر حفلين الايام الفائتة، الاول بحديقة عبود ببحري والثاني بالمسرح القومي. كما شاركت الفرقة بحسب آخر لحظة، في احتفال مجموعة تاسيتي انغام بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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