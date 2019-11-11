صندوق النقد الدولي يطلع على جهود الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي،د. إبراهيم أحمد البدوي، أن العمل في إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020م يسير وفق المخطط له بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة ،وأوضح أن لجنة الاقتصاد الكلي تعكف على تحديد المؤشرات الاقتصادية الكلية ليتم إعداد مشروع الموازنة على ضوئها.

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وقدّم الوزير لدى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي بالوزارة أمس الأحد شرحاً ضافياً للجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي ، موضحاً موقف إعداد الموازنة وتدرجها عبر مراحلها المختلفة حتى إجازتها وإعتمادها عبر جهات الاختصاص .

من ناحيته أبان رئيس البعثة دانيال كاندا أن هدف الزيارة متابعة الأداء الاقتصادي والتعرف على الإصلاحات المالية بالبلاد ضمن برامج متابعة الأداء بالدول الأعضاء بالصندوق .

وبحسب صحيفة الجريدة تم التفاكر بين الجانبين بمشاركة وكيلة المالية آمنة أحمد سعد ومديري الإدارات العامة بالوزارة حول قضايا الاقتصاد الكلي والإصلاح المالي في مجال إعداد المؤشرات الكلية و الإصلاح الضريبي والجمركي وفي مجال أسس تقسيم الموارد بين مستويات الحكم المختلفة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي تتسق تماماً مع أهداف التنمية بالبلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)