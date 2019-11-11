وزير الدفاع: لن يفكك تماسك الجيش أي تشكيك في قدراته

قال وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر إن القوات المسلحه ظلت تقدم السهل الممتنع أداءً وجودة واحترافية وهي لاتدخر وسعاً ولا يضيق صدرها في الذود عن حياض الوطن، مؤكداً بأنه لن يفكك تماسكها أي تشكيك في إمكاناتها وقدراتها فهي صمام الأمان الأول للبلاد.

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وقال وزير الدفاع في تعميم صحفي بمناسبة عيد القوات المسلحة الـ(65) بحسب صحيفة السوداني: “نجدد العزم على أننا ماضون قدماً من خلال المعطيات التي ظلت تقدمها القوات المسلحة في الخطة الاستراتيجية لتطوير وتحسين القوات المسلحة وفقاً للهيكلة الجديدة، ونضع الفرد في سلم أولوياتنا مع مراعاة مصلحة القوات المسلحة والوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365