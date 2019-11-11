أبو شام تتلقى عرضا من فرنسية

تلقت مذيعة قناة انغام الفضائية رشا ابو شام عرضا من فضائية فرنسية 24 للعمل بها ان لفتت الانتباه واحرزت المركز الاول في امتحان القدرات باكاديمية فوكس بدبي التي تشرف على تدريب كوادر قنوات الحدث والعربية وفرنسية 24. Advertisements وبحسب آخر لحظة، يذكر ان رشا ابو شام شاركت في الدورة التدريبية ضمن 5 من كوادر مجموعة تاسيتي انغام التي أبرمت عقداً مع اكاديمية فوكس لتديب كوادرها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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