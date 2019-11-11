أحبطت ادارة مكافحة التهريب بولاية غرب دارفور محاولة تهريب كميات كبيرة من الكريمات ومستحضرات التجميل والحبوب المنشطة بالقرب من معسكر (سي سي) محملة على متن شاحنة. وأوضحت الشرطة أنه وبعد توفر المعلومات تم ضبط الشحنة التي تقدر قيمتها بنحو (20) مليون جنيه. Advertisements وأكد والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي لدى وقوفه على حجم الضبطية بمباني إدارة مكافحة التهريب بالجنينة بحسب صحيفة السوداني أمس، جاهزية قواته واستشعارها لعظم المسؤولية، ووصف القوات بأنها صمام أمان الولاية، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة في حفظ الأمن والاقتصاد وصحة المواطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كريمات مُهربة و حبوب منشطة بغرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.