3حالات وفاة بحمى الضنك بكسلا وأكثر من 90 اصابة يومياً

أعلنت مديرة إدارة الصحة بولاية كسلا الدكتورة إيمان محمود العوض حدوث 3حالات وفاة بسبب حمي الضنك بولاية كسلا.

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وقالت إيمان: إن انتشار المرض وسط المواطنين بنسبة (90 ـ 100) حالة يومياً معدلات اكبر حال الكشف عن الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها بشكل رسمي، لافتة الى ان العديد المرضى يتم علاجهم بالمنازل عبر استخدام المحاليل الوريدية

وشرب كميات كبيرة من المياه ، معلنة عن حملات استنفار واسعة بالمنطقة من قبل لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني لخفض نسبة الإصابة بتجفيف المياه من خلال اليوم الاسبوعي الذي يستهدف صحة البيئة الذي وبحسب صحيفة الجريدة قالت مديرة الصحة ان من شأنه ان يسهم في خفض نسبة الإصابة بالمرض .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)