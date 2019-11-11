المهدي: جهات تسعى لتقليل دور (الأمة) في إزالة النظام

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اتهم زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي بعض الجهات – لم يسمها- بأنها تسعى لتقليل دور حزب الأمة في إزالة النظام البائد بغضاً وحسداً منهم لأدوار حزب الأمة الوطنية والقومية، وأضاف المهدي بعض الناس يسعون لذلك. Advertisements وشدّد المهدي خلال مخاطبته بدار حزبه بود مدني، قطاعات المزارعين وعضوية الحزب بولاية الجزيرة، في مستهل زيارته لولاية الجزيرة برفقة عدد من قيادات حزب الأمة القومي، على ضرورة تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الولايات برضا أهل الولاية، استكمالاً لأهداف الثورة. وجدّد المهدي بحسب آخر لحظة، التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية، لتنفيذ برامجها وخططها تجاه الحفاظ على الوطن وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية وترسيخ المدنية، حتى الوصول لمرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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