كمال كرار يحذر وزير المالية من روشتة صندوق النقد الدولي

انتقد الخبير الاقتصادى كمال كرار سياسة الاعتماد على القروض الأجنبية واستمرار الحكومة الانتقالية في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي . وقال كرار :إن تلك الروشتة مجربة ونهايتها أليمة وهي التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن ،ووجه كرار نصيحة لوزير المالية بأن يبتعد عن تجريب المجرب لجهة أن نتائج ذلك الطريق ستكون وخيمة على الفقراء مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة.

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وبحسب صحيفة الجريدة أردف إن مثل تلك القروض تأتي باشتراطاتها وهي معروفة من رفع الدعم وخلافه وتوقع أن ينتهج السودان سياسة التبعية وتساءل لماذا نسعى للمزيد من المديونية؟ وشدد على ضرورة إعادة أولويات الميزانية واسترداد

الأموال المنهوبة حتى يسير الاقتصاد في الإتجاه الصحيح بدلاً عن الاعتماد على المساعدات الخارجية أو التسول على موائد الدول وخاصة في ظل وجود مناخ مختلف عن مناخ النظام البائد ،وطالب بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء ورأى ان الحلول يجب ان تكون وطنية دون الاعتماد على جهات خارجية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)