لجان مقاومة الخرطوم تتبرأ من لقاء حميدتي

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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تبرأت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم من الاجتماعات التي تمت بين قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو(حميدتي ) وعدد من أعضاء لجان المقاومة، واتهمت في الوقت ذاته أحد أعضاء مايعرف بالمعمل المدني باستدراج بعض اعضاء لجان المقاومة لتلك الاجتماعات وأكدت تنسيقية لجان الخرطوم والتي تضم (الخرطوم ‘ وسط ‘شرق ‘ جنوب تنسيقية الكلاكلات) في بيان مشترك .
وبحسب صحيفة الجريدة أكدت تعرض لجان المقاومة لحملة هجوم منظم بغرض اضعافها وتشويه صورتها وتحييد دورها تمهيدا لتصفيتها ونوهت الى ان ذلك تم من خلال الاعتداء والترهيب الذي تعرض له عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والأقاليم .
او بمحاولات الاختراق والتخريب وخلق الإشكالات الداخلية من أجل تعطيل عمل اللجان وشغلها بمعارك يومية واتهمت التنسيقية (المعمل المدني) بأنه يعمل كواجهة تم اتخاذها لتمرير مخطط تصفية لجان المقاومة وأكدت امتلاكها لتفاصيل وحقائق الاجتماعات وأردفت: نحن نملك حقائق ما دار في تلك اللقاءات وادوار الجميع، وكل هذه الاجتماعات تتم بأستدارج اللجان لمقابلة رئيس الوزراء حمدوك وانتحال صفة مكتبه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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