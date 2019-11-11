مُوجه تربوي يكشف عَن معلومات صادمة.. نسبة النجاح بالعام القادم لن تتخطى الـ(٣٠)٪

قال مُوجه العلوم الهندسية بمحلية شرق النيل عامر السر سعيد إنّ نسبة النجاح العام القادم لن تتخطى ال(٣٠)٪إذا نفذ وزير التربية والتعليم الحالي خُطته التي أعلنها فِي مُؤتمره الصحفي السبت المُنصرم، وأشار إلى أنّ النتيجة القادمة ستكون صادمة ولكنها معالجة لابد منها إن كُنا نُريد التغيير الحقيقي، هذا أو المُضي فِي سياسات النظام البائد.

وكَشف “السر” فِي تصريح عن التلاعب الذي كان يحدث بنتيجة الشهادة السُودانية، وقال إنّ النظام البائد كان يُكون لِجاناً مِن أتباعه فقط لزيادة النسب والدرجات بالمواد، وأشار إلى أنّ مُعلمي مادة الكيمياء تفاجأوا بنسبة النجاح المُعلنة فِي المؤتمر الصحفي لإعلان الشهادة السُودانية ولفت إلى أن بعضهم أكد انها تختلف كُلياً عَن النتيجة المُسلمة للوزارة.

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مُضيفاً ان النتائج السابقة كانت يُستخدم فيها ما يعرف ب(البُوش) خاصة فِي مادتي الإنجليزي والرياضيات، وشددّ على أن كُل النتائج المُلعنة خضعت لمُعالجة وزيادة النسب وهِي معلومة معروفة عند كافة المعلمين والتي أحياناً ماتحدث لإرضاء شخصيات قيادية بالدولة.

وبحسب صحيفة الجريدة عضد “السر” ما كشفه الوزير مُؤكداً أن كُل ماقاله يستند على أدلة وتقارير، معللاً سكوت المعلمين عن مايحدث طوال الفترة الماضية نتيجة لسياسات النظام البائد القمعية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)