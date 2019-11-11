الشعبي يطالب الحكومة بمقاضاة مصر دولياً بشأن حلايب

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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دعا حزب المؤتمر الشعبي، الحكومة الإنتقالية، لتدوين بلاغاً جنائياً لدى محكمة العدل الدولية ضد مصر لإحتلالها لأرض حلايب، وشدد الأمين السياسي للحزب السفير إدريس سليمان، على ضرورة إنهاء أزمة حلايب وإعادتها للسودان من ما وصفها بالهيمنة المصرية، على الأراضي السودانية.
وقال بحسب آخر لحظة، إنه يتعين على الحكومة الجديدة مخاطبة مصر في هذا الشأن عبر التفاوض والسبل الدبلوماسية أولاً، وإن رفضت مصر أو تعنتت فإنه لا بد للسودان من الإحتكام للقضاء الدولي لإنصافه مستنكراً، ما كانت تقوم به الحكومة البائدة في هذا الملف.
وقال إنها لم تجرؤ يوماً لمخاطبة مصر بشأن حلايب وإستردادها، وإنما كل ما كانت تفعله حيال هذه القضية أنها تقوم كل عام بتجديد شكوى السودان المرفوعة لمجلس الأمن منذ الخمسينات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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