مدير الامتحانات: توقفت عن العمل احتجاجاً على تصريحات وزير التربية

أعلن مدير امتحانات السودان مختار محمد مختار، توقفه عن العمل، احتجاجاً على تصريحات وزير التربية بشأن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية والتي قال إنها غير حقيقية وكانت تطبخ بليل. وقال مختار في تصريح لمصادر، إنه لم يتقدم باستقالته وإنما توقف عن العمل وأصدر بياناً رسمياً احتجاجاً على ما جاء في حديث وزير التربية بشأن الشهادة السودانية. وأضاف أنه لن يقبل الاستمرار في العمل بالإدارة العامة للقياس والتقويم بعد تصريح وزير التربية والتعليم واعتبر مختار ما قاله الوزير تشكيك في أداء إدارته.

في السياق قال مختار في بيان بحسب صحيفة السوداني)، إنه لأول مرة يسمع بعبارات يترفع عنها العوام مثل (تطبخ بليل) في وصف مؤسسة لها تاريخ عريق، وقال إن نزاهة وشفافية الشهادة السودانية تؤكد رضا وقبول المجتمع السوداني والمؤسسات التربوية العالمية لها كما تؤكدها المستويات المتميزة لخريجي الجامعات وكثير من الطلاب الأجانب الذين يسعون إلى نيل الشهادة السودانية.

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وشدد مختار على أن نظام المعيرة الإحصائية أو معالجة النتائج نظام قياس تعمل به كل مجالس الامتحانات الأكاديمية والمهنية في العالم كما تستخدمه الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن هذا النظام يعمل به لمعالجة تشوهات الامتحان والمنهج، وقال إن الشهادة السودانية ظلت منذ عام 1955 وعلى تعاقب الأنظمة السياسية في البلاد تنال ثقة أولياء الأمور ولها قدسيتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)