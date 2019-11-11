إغلاق طريق (الخرطوم/ مدني) احتجاجاً على انعدام الخبز

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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أغلق محتجون غاضبون في مدينة أبوعشر بولاية الجزيرة، الطريق القومي “الخرطوم – مدني” احتجاجاً على استمرار تدهور الخدمات في المدينة وعدم تسلم حصة الدقيق لمدة يومين.
وأشعل المحتجون الذين تجمعوا بالعشرات عند نقطة السوق الرئيسي للمدينة، النيران في إطارات السيارات واجبروا المركبات على النزول من الأسفلت واتخاذ مسارات بديلة احتجاجاً على انعدام دقيق الخبز.
وبحسب آخر لحظة، اتهم الثوار السلطات المحلية بالتلاعب في حصة دقيق الخبز وتحويلها إلى الولاية بزعم أن محلية الحصاحيصا مخزن ضخم يضم مختلف شركات الدقيق.
وشدد المحتجون ولجان المقاومة بالمدينة، على إقالة الضابط الإداري المسؤول عن توزيع حصة الدقيق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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