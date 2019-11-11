زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار

كشفت متابعات، عن استقرار سعر الدولار عند الارتفاع الكبير الذي سجلته أمس بالسوق الموازي الخرطوم، لكن متعاملون في تجارة الدولار بمنطقة سوق الكلاكلة اللفة تحدثوا عن ازدياد كبير ومفاجئ في الطلب على شراء الدولار مع احجام كثير من التجار عن البيع والشراء رغم ارتفاع الأسعار مقابل العملة المحلية.

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في غضون ذلك، استقر سعر بيع الدولار عند “82”جنيها و”81″ جنيه للشراء في منتصف نهار أمس وبحسب آخر لحظة، توقع التجار أن يشهد السوق الموازي للعملات تغيراً في الأسعار خلال الساعات القليلة القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)