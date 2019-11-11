اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-نوفمبر-2019

12 مشاهدة

زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار

 

كشفت متابعات، عن استقرار سعر الدولار عند الارتفاع الكبير الذي سجلته أمس بالسوق الموازي الخرطوم، لكن متعاملون في تجارة الدولار بمنطقة سوق الكلاكلة اللفة تحدثوا عن ازدياد كبير ومفاجئ في الطلب على شراء الدولار مع احجام كثير من التجار عن البيع والشراء رغم ارتفاع الأسعار مقابل العملة المحلية.

 

 

Advertisements

 

 

في غضون ذلك، استقر سعر بيع الدولار عند “82”جنيها و”81″ جنيه للشراء في منتصف نهار أمس وبحسب آخر لحظة، توقع التجار أن يشهد السوق الموازي للعملات تغيراً في الأسعار خلال الساعات القليلة القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا