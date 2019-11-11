الحكومة: حل المؤتمر الوطني من أبرز أولوياتنا ولن نرتاح دون إنصاف الضحايا

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان يتطلع للتعاون ثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان حول ملف سد النهضة على قاعدة (الربح للجميع).
وأضاف حمدوك في لقاء بالجالية السودانية ببروكسل بحسب صحيفة السوداني: “أن الدول الثلاث اتفقت خلال مشاورات واشنطن على خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الفنية المتصلة بسنوات ملء بحيرة السد وإدارته”، وأردف “لو فشل الأمر يمكن حينها بحث مسألة الوساطة”. وأكد بأنهم لن يرتاحوا دون إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية،
في وقت قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إن حل المؤتمر الوطني وتفكيك بنية التمكين من أبرز الأولويات لإرساء دولة العدالة والقانون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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