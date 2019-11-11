التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت الإدارة العامة للمرور- دائرة مرور ولاية الخرطوم، استمرار تخفيض رسوم كافة المعاملات المرورية بنسبة ٥٠٪ حتى منتصف ديسمبر المقبل. Advertisements وأكدت شرطة المرور بحسب آخر لحظة، تقديم خدماتها للمواطنين بالمراكز المنتشرة في العاصمة كل ايام الاسبوع صباحا ومساءا ماعدا الجمعة، وتشمل الخدمات بالنسة للمركبات تسجيل جديد، تحويل ملكية، تجديد الترخيص، وتجديد الرهن، وفك الرهن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض رسوم ترخيص المركبات ينتهي منتصف ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.