إرجاع التلاميذ الذين تم فصلهم بمدرسة ورياض أحمد بشير العبادي

أصدرت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن قراراً أمس الأحد قضى بإرجاع جميع التلاميذ والتلميذات والأطفال الذين تم فصلهم بقراراتٍ إدارية من عميد المدارس والرياض المكلّف.

ووفقاً للقرار الذي حصل عليه مصادر، فإنّ القائمة ضمّت كلاً من ريل عادل عثمان إبراهيم ”الصف الثامن صفية”، إيناس منتصر محمد الكشيف “الصف السادس حميراء”، تالية أحمد حسن السيد “الصف الخامس تاجوج”، تالا أحمد حسن السيد ”الصف الثاني تاجوج”، محمد أحمد حسن السيد ”الروضة”، مهند عادل عثمان إبراهيم ”الروضة”.

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والأسبوع المنصرم بحسب صحيفة الجريدة، أصدر عميد عمادة المدارس بجامعة الخرطوم قراراً فصلِ بموجبه ”6″ تلاميذ من مدرسة ورياض أحمد بشير العبادي، بسبب خلافاتٍ مع أولياء الأمور خلال الجمعية العمومية التي جرت أكتوبر المنصرم، وسابقاً، طالبت إدارة جامعة الخرطوم الجميع بضبط النفس ووقف التصعيد واللجوء للحوار حلاً للمشكلة.

وفي نوفمبر الجاري، شكّلت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن، لجنة تحقيق في أحداث طرد عميد مدارس أحمد بشير العبادي، قالت إنّه يأتي لحلّ المشكلة وإعلاء مصلحة التلميذات وتوفير البيئة التربوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)