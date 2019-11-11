فقدان (16) مليار من عائدات الذهب

التاريخ: 11-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة قالت الغرفة القومية لشعبة مصدري الذهب إن السودان يفقد (16) مليار دولار من عائدات الذهب المنتج عبارة عن (404) اطنان ذهب فاقد من الكميات المنتجة. Advertisements وأوضح ممثل الشعبة معتصم محمد صالح في ورقة الذهب في ورشة الصادرات السودانية.. “رؤية مستقبلية متجددة”، بحسب آخر لحظة، أن انتاج البلاد من الذهب خلال الفترة 2009 وحتى 2018 بلغ 600 طن بقيمة 24 مليار دولار حصلت الحكومة منها على 196طناً فقط،أي بفاقد 404 طن بقيمة 16 مليار دولار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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