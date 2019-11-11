الكاتب الصحفي السوداني “حسين ملاسي” يعيد الذكرى السنوية الثالثة لوفاته

أعاد الكاتب الصحفي الساخر “حسين ملاسي” الذكرى السنوية الثالثة لوفاته وسط تفاعل كبير من أصدقائه متمنين له بطول العمر، والبعض معزياً، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشر خبر بوفاة “ملاسي” في مثل هذا اليوم من العام ٢٠١٦، الذي جاء فيه : ( لاحول ولاقوة إلا بالله، توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي حسين ملاسي، كاتب زاوية فتأمل إثر ذبحة صدرية يتم الدفن عند الثانية عشر ظهراً بمقابر حمد النيل، ويقام المأتم بأمدرمان حي الدوحة، إنا لله وإنا إليه راجعون)

ليعيد “ملاسي” هذه الذكرى نتيجة تنبيه فيسبوك بها، ويعلق عليها ساخراً : ( تباً.. حتى الدفن مستكترين على الزول إنو يندفن في حلة حمد!)، وتفاعل معه أعداد من أصدقائه من جديد مابين ساخر وداعيا له بطول العمر والصحة والعافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)