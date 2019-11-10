وزير المالية يطلع صندوق النقد على جهود الإصلاح الاقتصادي

اطلع د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بعثة صندوق النقد الدولي على جهود الإصلاح الاقتصادي بالبلاد. جاء ذلك لدي لقائه ببعثة الصندوق بالوزارة اليوم بحسب (سونا”، وقدم شرحاً للجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، موضحاً موقف إعداد الموازنة وتدرجها عبر مراحلها المختلفة.

وأبان الوزير أن العمل في إعداد مشروع موازنة العام 2020م يسير وفق المخطط له بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة، وأبان أن لجنة الاقتصاد الكلي تعكف على تحديد المؤشرات الاقتصادية الكلية ليتم إعداد مشروع الموازنة على ضوئها.

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من ناحيته أبان رئيس البعثة دانيال كاندا أن هدف الزيارة متابعة الأداء الاقتصادي والتعرف على الإصلاحات المالية بالبلاد ضمن برامج متابعة الأداء بالدول الأعضاء بالصندوق.

وتم التفاكر بين الجانبين ــ بمشاركة وكيلة المالية الأستاذة آمنة أحمد سعد ومديري الإدارات العامة بالوزارة ـ حول قضايا الاقتصاد الكلي والإصلاح المالي في مجال إعداد المؤشرات الكلية والإصلاح الضريبي والجمركي وفي مجال أسس تقسيم الموارد بين مستويات الحكم المختلفة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي تتسق تماماً مع أهداف التنمية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)