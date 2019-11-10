اتجاه لتخصيص 1% من عائدات التعدين لمناطق الإنتاج

قال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في تصريح صحفي إن وزارته ستقوم في القريب العاجل بتخصيص نسبة 1٪ من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية التي تقع فيها امتياز الشركات.

وكشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه قوي لتخصيص نسبة 1٪ من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية التي يقع فيها امتياز الشركات.

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جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم (الأحد) بحسب (سونا)، للوزير بأن وزارته ستقوم في القريب العاجل بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة، وكشف الوزير أن التطبيق سيبدأ بولاية جنوب كردفان لتكون نموذجا لبقية الولايات خاصة محلية (تلودي)، مشيرا في الوقت ذاته إلى تكوين لجنة من المجتمع المحلي لتقديم الخدمات للمنطقة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لكل مناطق التعدين للوقوف ميدانياً على كل ما يدور في هذا القطاع وستكون ضربة البداية من ولاية جنوب كردفان.

يذكر أن الوزير قام بزيارة عدد من مصابي أحداث تلودي الأخيرة والذين يباشرون العلاج بمستشفيات الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)