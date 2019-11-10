البدوي يبحث مع المؤسسة الدولية للتمويل فرص الاستثمار بالسودان

بحث د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في المجالات المختلفة، مشيراً لحوجة السودان الماسة للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة، بجانب خلق تنمية متوازنة ما بين جميع ولايات السودان، وخلق وظائف عامة وللشباب خاصة.

جاء ذلك بحسب (سونا)، لدى اجتماعه الموسع بوفد المؤسسة الدولية لتمويل برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير القطري للسودان وجنوب السودان، إثيوبيا، إرتيريا وجبيوتي، بحضور اداما كيلوبالي الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم.

وأشار البدوي لرفع القيمة المضافة من القطاع الزراعي والمروي والمطري والقطاعات الأخرى، مشيراً إلى رغبة المستثمرين العرب بالاستثمار بالسودان، مؤكدا ان الاستثمار بالسودان يحقق الاهداف المشتركة بين الطرفين، وكشف د. البدوي أن عدداً من المشاريع تمت دراستها تعتبر جاهزة للاستثمار تشمل مطار الخرطوم الجديد وإنشاء المسالخ بغرب كردفان، إضافة الى زراعة الحبوب الزيتية، الفول السوداني والسمسم، وتصنيعها من أجل خلق القيمة المضافة وتوفير النقد الاجنبي، وقال إن القترة الحالية سيتم فيها التركيز على المشروعات الجاهزة، بجانب تأهيل السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة والاهتمام بالموانئ البحرية والطاقات المتجددة.

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من جانبه أشار شيخ عمر سيلا إلى مساعدة السودان بكل أنواع المساعدات التي تقع تحت مسئولية المؤسسة بما ذلك المساعدة التقنية وجذب المستثمرين الأجانب للسودان من خلال وضع الأسس والدراسات التي تضمن تقليل مخاطر الاستثمار والاستفادة منه، مشيراً إلى مساعدته في تحسين بيئة الأعمال بما يتواءم مع التجارب الناجحة في الدول الأخرى.

وقال المدير القطري إن المؤسسة ستقوم بوضع فريق متكامل للعمل مع السودان، مرحباً بجاهزية السودان من المشروعات المقترحة للاستثمار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)